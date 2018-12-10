Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 6 копеек – до 66,33 рубля, курс евро вырос на 2 копейки – до 75,76 рубля.

Стоимость нефти с утра выросла до 61,85 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».