В Европе сочли Россию опаснее международного терроризма

Командующий оборонными операциями Бельгии Карл Гиллис по итогам встречи представителей стран НАТО с советником президента России по политическим вопросам в Риме заявил, что Москва представляет для Запада большую угрозу, чем международный терроризм.

По словам Гиллиса, на встрече тема терроризма почти не поднималась, а вот «российская угроза» фигурировала почти во всех докладах, передает РИА «Новости».

Гиллис заявил, что из выступления российского представителя якобы следует, что Россия намерена утвердиться в качестве мировой сверхдержавы и для этого разворачивается к Азиатско-Тихоокеанскому региону, который играет все более важную роль в мире.

«Русские считают, что мы уже вступили в многополярный постамериканский мир и поэтому не приемлют отныне того, что они считают диктатом со стороны США», – заявил Гиллис. По его словам, Москва якобы хочет восстановить влияние в местах, которые когда-то были буферными зонами у российских границ, и для этого будет прибегать к различным «гибридным методам»: шпионажу, политическому давлению, дезинформации в соцсетях, кибервмешательству.

По его словам, российский представитель якобы дал понять, что Россия будет добиваться уважения со стороны других стран любой ценой, и что Москва «прилагает усилия для подрыва единства Европейского Союза и НАТО с целью ослабления».

Напомним, что бывший президент США Барак Обама регулярно включал Россию в списки главных угроз – наряду с ИГИЛ* и лихорадкой Эбола.