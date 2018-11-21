В России ответили Меркель по поводу «мешающего» Крымского моста

Фарватер под Крымским мостом не мешает проходу всех типов судов, которые исторически пользуются портами Азово-Черноморского бассейна; интенсивность судоходства, напротив, возросла, сообщил инфоцентр «Крымский мост» в ответ на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Фарватерный участок Крымского моста спроектирован так, что обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна с учетом гидрологии Керченского пролива», – передает РИА «Новости» заявление инфоцентра.

Подчеркивается, что геометрические габариты участка акватории, его навигационно-гидрографическое обеспечение и глубины остаются неизменными вне зависимости от строительства и эксплуатации моста.

Интенсивность судоходства через Керчь-Еникальский канал за 10 месяцев 2018 года выросла на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, говорится в сообщении.

Как сообщила ранее газета Welt, Меркель заявила, что из-за строительства Крымского моста якобы ухудшились условия судоходства через Керченский пролив.