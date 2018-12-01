Горбачев выразил соболезнования в связи со смертью Буша-старшего

Экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, отметив его вклад в прекращение холодной войны.

Горбачев заявил, что соболезнует семье Буша-старшего и «всем американцам в связи с кончиной 41-го президента США», передает «Интерфакс».

Он отметил, что имеет много воспоминаний, связанных с американским политиком, с которым ему довелось работать в «годы огромных перемен»: «Это было драматичное время, потребовавшее ото всех огромной ответственности. Итогом стало прекращение холодной войны и гонки ядерных вооружений».

Бывший президент СССР также заявил, что «отдает должное» Бушу-старшему за «вклад в это историческое достижение», и назвал его «был настоящим партнером».

Напомним, экс-президент США Джордж Буш-старший умер 30 ноября. Он занимал пост президента США в 1989–1993 годах; за это время бывший американский лидер провел семь встреч на высшем уровне с руководителями СССР и России – Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным.

В результате были подписаны два договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).