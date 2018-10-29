Умер один из самых известных актеров «Ералаша»

Один из самых известных актеров детского киножурнала «Ералаш» Николай Румянцев умер на 55-м году жизни.

Причина смерти актера не называется, передает НСН.

Пока неизвестны дата и место похорон.

Румянцев также снимался в фильмах «Весенняя олимпиада, или Начальник хора», «Прилетал марсианин в осеннюю ночь».

Худрук «Ералаша» Борис Грачевский отметил, что Николай Румянцев был скромным и «удивительно ярким ребенком», передает РИА «Новости».

«Коля оставил потрясающий след в истории «Ералаша», еще много поколений будут смотреть прекрасные сюжеты с его участием. Очень грустная новость», – сказал он.