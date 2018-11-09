Эксперт рассказал о нарушениях в ходе избирательной кампании в Хакасии

«То, что происходит здесь, вызывает, мягко говоря, очень большие вопросы», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев о ходе избирательной кампании в Хакасии, где безальтернативным кандидатом стал представитель КПРФ Валентин Коновалов.

Член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев поделился своими наблюдениями о ходе избирательной кампании в Хакасии. Сейчас Григорьев находится в регионе и встречается с местными жителями и активистами.

«Мы видим очень агрессивное и некорректное поведение команды единственного кандидата. Я беседовал с красноярской журналисткой, на которую напали члены команды КПРФ на виду у своего кандидата и разбили видеокамеру. Это совершенно недопустимо», – рассказал Григорьев.

По его словам, таких сообщений «довольно-таки много». «В Хакасию из различных регионов приехало большое количество депутатов-коммунистов со своими активистами – бойцами или бывшими сотрудниками спортивных организаций. Они ведут себя очень агрессивно», – сообщил член ОП.

Григорьев также отметил, что в последнее время в Хакасии отмечались случаи давления на тех, кто принципиально выступает против участия в выборах только одного безальтернативного кандидата. В частности, в регионе существует общественная инициатива «Народный глава». Активисты проводят опросы людей и выступают против безальтернативности. Григорьев сообщил, что накануне беседовал с активисткой из Нижней Согры, которая рассказала о поступающих в ее адрес угрозах. Некие люди грозились сжечь ее автомобиль.

Он также рассказал, что в интернете появился ролик местного известного репера с призывом голосовать против Коновалова. Активисты, помогавшие снять клип, «потом были жестко избиты».

«То, что происходит здесь, вызывает, мягко говоря, очень большие вопросы, - считает Григорьев.



Во время поездки он также увидел ряд нарушений правил агитации. По его словам, большим тиражом вышла газета Коновалова. «Она не оплачена из избирательного фонда. На ней нет записи, что она оплачена из избирательного фонда. Мы видим нарушения в плане агитации. И их довольно-таки много. Я призываю этого кандидата прекратить нарушения», – сказал Максим Григорьев.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали бывший глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и кандидат от Партии роста Александр Мяхар (6,61%). Позже с выборов снялся Зимин и Филягин. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября, но 15 октября Мяхар тоже отказался от борьбы.

Чтобы в регионе не возникло «вакуума власти», особенно в период подготовки к отопительному сезону, президент России Владимир Путин на время до выборов назначил врио главы Хакасии Михаила Развожаева.