В Краснодаре из окна многоэтажки выбросили полтора десятка кошек

С четвертого этажа многоквартирного дома в Краснодаре выбросили более 10 кошек, полиция проводит проверку по факту произошедшего, сообщили в УМВД по Краснодару.

Информация об инциденте поступила в полицию в 11.40 мск. О том, что с балкона выбросили 10-15 кошек, сообщили очевидцы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника пресс-службы УМВД.

Животные не погибли, кошек, которые получили травмы, забрали представители ветеринарных клиник. Полицейские выяснили, что на четвертом этаже, на который указали очевидцы, расположено пять квартир, которые оформлены на одного человека. Общую дверь правоохранителям никто не открыл.

«Есть показания граждан, которые якобы заметили мужчину на данном балконе… Сейчас по данному факту проводится проверка, предпринимаются меры для установления связи с законной владелицей для получения объяснений о случившемся», – сообщили в полиции.

Сотрудник пресс-службы УМВД по Краснодару пояснил, что если действия были направлены на причинение боли или страдания животным, либо были совершены из хулиганских побуждений и приведут к увечьям для животных, то возможно возбуждение уголовного дела по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».