Москалькова обвинила Запад в двойных стандартах в области прав человека

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8 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 19:34  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Как предательство Горбачева породило уникальный ракетный комплекс

Ракеты «Искандер» – разработка, опередившая свое время и до сих пор пугающая страны НАТОФото: Стрингер/РИА «Новости»
Тридцать лет назад, 7 ноября 1988 года, генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев под нажимом академика Сергея Непобедимого принял решение о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». А перед этим решением Горбачева был уничтожен предшественник «Искандера», комплекс «Ока» – и деятели российского ВПК не могут простить это генсеку до сих пор. Почему?  Подробности...
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«Пиры Цеповяза» вызвали поразительную реакцию ФСИН

Опасный убийца живет в тюрьме в роскоши – и ФСИН признается в бессилии этому противостоятьФото: Соцсети
В истории с роскошной жизнью в колонии одного из членов «банды Цапков» самым возмутительным является вовсе не красная икра и не крабы. Что российские тюрьмы поражены коррупцией, ни для кого не секрет. Наиболее потрясающей оказалась реакция на это безобразие тех, кто должен эту коррупцию пресекать. А именно руководства ФСИН. Подробности...
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В чем подоплека «битвы за права трансгендеров» в США

Такие универсальные туалеты появились даже в некоторых американских школахФото: Brian Branch Price/ZUMA/Global Look Press
Похоже, Соединенные Штаты перестают быть местом, где преклоняются перед трансгендерами. По крайней мере, американская либеральная пресса бьет тревогу: президент Трамп отменяет былое наследие Обамы по части отношения к одному из самых несчастных сексуальных меньшинств. Как ни парадоксально, таким образом Трамп наносит удар по богатейшим людям Америки. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как не пожелать жены ближнего, если на том мир стоит

Татьяна Толстая, писательница, телеведущая
За минувший год в Америке уволили 201 человека в рамках программы #metoo. Каждого из них сбил снайперский выстрел доносчика. Все, кто поддерживает эту хунвейбиновщину, ссылаются на Вайнштейна. Какой уж тут Вайнштейн. Подробности...
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Невыученные уроки Первой мировой войны

Павел Данилин, политолог
Сто лет назад завершилась Первая мировая война. В Париже будут торжественно отмечать годовщину. Посетит торжества и президент России. Хотя, конечно, это не наш праздник. Да и, если честно, это ничей праздник. И вообще не праздник. Подробности...
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Журналистика и в США, и в мире в глубоком кризисе

Евгений Минченко, президент холдинга «Минченко консалтинг»
Про столкновение Дональда Трампа и репортера CNN Джима Акосты. Власть задавать вопросы – это именно власть. И может быть злоупотребление этим типом власти. Если вопрос содержит идеологически окрашенное высказывание – это не вопрос журналиста. Это вопрос политика-оппонента. Подробности...
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      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Москалькова обвинила Запад в двойных стандартах в области прав человека

          8 ноября 2018, 18:05

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что западные страны придерживаются двойных стандартов при оценке событий в области соблюдения прав человека.

          «Сегодня наблюдается эрозия международной системы защиты прав, выхолащивание ее основных принципов, появление двойных стандартов в оценках тех или иных событий, политизированность темы прав человека, которые так вредны защите человеческого достоинства», – передает ее слова ТАСС.

          Свое заявление она сделала в ходе выступления на ежегодной международной конференции по защите прав человека на евразийском пространстве.

          Москалькова обратила внимание на то, что в относящих себя к «ареалу западной цивилизации» странах десятки лет может существовать «феномен массового безгражданства».

          «Целое объединение стран считает себя вправе по политическим мотивам дискриминировать по признаку места жительства население территории, жители которой в установленном международными нормами и принципами порядке на всеобщем референдуме выразили желание избрать свой исторический путь и войти в состав другого государства», – заявила омбудсмен.

          Также она призвала участников конференции «сплотиться на основе приверженности универсальным демократическим ценностям, включая обеспечение прав и свобод». По ее словам, в этом направлении уже сделаны шаги – год назад был создан евразийский альянс омбудсменов, что позволило «объединить усилия и найти новые формы борьбы за восстановление нарушенных прав».

          Международная конференция «Проблема защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» проводится в Москве во второй раз. В этом году она посвящена 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-летию принятия Конституции России. По словам Москальковой, в мероприятии принимают участие представители 16 государств.

          Конференция организована уполномоченным по правам человека в России при содействии Российского университета дружбы народов и управления верховного комиссара ООН по правам человека. Это ключевое событие 2018 года в области прав человека на территории Восточной Европы и Средней Азии. Участники обсуждают обеспечение и продвижение прав и свобод человека на евразийском пространстве, делятся предложениями по повышению эффективности правозащитной и просветительской деятельности, обмениваются опытом и лучшими практиками в области защиты прав человека.

          В конференции участвуют представители ООН, Совета Европы, Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека, 15 руководителей национальных правозащитных институтов, представители администрации президента Российской Федерации, руководители комитетов двух палат парламента страны, правозащитных и научных организаций.


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