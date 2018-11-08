Москалькова обвинила Запад в двойных стандартах в области прав человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что западные страны придерживаются двойных стандартов при оценке событий в области соблюдения прав человека.

«Сегодня наблюдается эрозия международной системы защиты прав, выхолащивание ее основных принципов, появление двойных стандартов в оценках тех или иных событий, политизированность темы прав человека, которые так вредны защите человеческого достоинства», – передает ее слова ТАСС.

Свое заявление она сделала в ходе выступления на ежегодной международной конференции по защите прав человека на евразийском пространстве.

Москалькова обратила внимание на то, что в относящих себя к «ареалу западной цивилизации» странах десятки лет может существовать «феномен массового безгражданства».

«Целое объединение стран считает себя вправе по политическим мотивам дискриминировать по признаку места жительства население территории, жители которой в установленном международными нормами и принципами порядке на всеобщем референдуме выразили желание избрать свой исторический путь и войти в состав другого государства», – заявила омбудсмен.

Также она призвала участников конференции «сплотиться на основе приверженности универсальным демократическим ценностям, включая обеспечение прав и свобод». По ее словам, в этом направлении уже сделаны шаги – год назад был создан евразийский альянс омбудсменов, что позволило «объединить усилия и найти новые формы борьбы за восстановление нарушенных прав».

Международная конференция «Проблема защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» проводится в Москве во второй раз. В этом году она посвящена 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-летию принятия Конституции России. По словам Москальковой, в мероприятии принимают участие представители 16 государств.

Конференция организована уполномоченным по правам человека в России при содействии Российского университета дружбы народов и управления верховного комиссара ООН по правам человека. Это ключевое событие 2018 года в области прав человека на территории Восточной Европы и Средней Азии. Участники обсуждают обеспечение и продвижение прав и свобод человека на евразийском пространстве, делятся предложениями по повышению эффективности правозащитной и просветительской деятельности, обмениваются опытом и лучшими практиками в области защиты прав человека.

В конференции участвуют представители ООН, Совета Европы, Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека, 15 руководителей национальных правозащитных институтов, представители администрации президента Российской Федерации, руководители комитетов двух палат парламента страны, правозащитных и научных организаций.