Киевских гимназистов научат «воинской доблести» на примере СС «Галичина»

В гимназии №315 Киева проходят уроки «воинской доблести», на которых героизируется нацистское формирование – дивизия СС «Галичина», сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Долинский опубликовал в соцсети Facebook фото с одного из уроков и написал, что «образцом доблести стало нацистское формирование – дивизия СС Галиция».

Лекцию «прочел представитель сообщества Ukrainian Military Honor, которое занимается восхвалением украинцев, служивших в нацистских подразделениях».

«Это новейший тренд для школ, когда доблести и мужеству учат на примерах коллаборации, службы в СС, шуцманшафте (охранная полиция), вспомогательной полиции и борьбы с мирным населением», – добавил глава Украинского еврейского комитета.

Дивизия СС «Галичина» была сформирована в годы Второй мировой войны из украинских добровольцев. Члены формирования принимали участие в боевых и карательных операциях.

Ранее в Киеве представили детскую игру о «подвигах» запрещенной в России Украинской повстанческой армии* (УПА*).