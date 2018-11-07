В Саудовской Аравии снова убили журналиста

В Саудовской Аравии подвергли пыткам и убили журналиста Турки бин Абдул Азиз аль-Джассера, сообщили в прессе.

Журналиста убили через месяц после убийства его коллеги Джамаля Хашогджи, пишет Middle East Monitor со ссылкой на New Khaleej.

По тем же данным, Джассера арестовали полтора года назад. Его якобы обвинили в том, что он тайно вел Twitter-аккаунт, описывавший нарушения прав человека со стороны должностных лиц и членов королевской семьи Саудовской Аравии.

Оппозиционный журналист Джамаль Хашогджи исчез во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Турецкие власти заявили, что его жестоко убили в здании.

Позднее власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста.