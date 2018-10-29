Опубликовано видео разрушения крыла Су-57

Видео прочностных испытаний истребителя пятого поколения Су-57, проходящих в московской лаборатории ОКБ Сухого, появилось в Сети.

Крыло Су-57 разрушилось при нагрузке в 104%, как и предполагали конструкторы, сообщает телеканал «Звезда».

Максимальная расчетная перегрузка на крыло моделируется при помощи специальных устройств.

«Считается, что (разрушение конструкции при нагрузках) от 99% до 104% – это отличный результат. Если мы получим больше 104%, то это не очень хорошо, потому что означает, что конструкция перетяжелена», – объяснил начальник подразделения ОКБ Сухого Александр Шкода.

Момент разрушения крыла зафиксирован на 2.35 минуте видео.

Ранее в Сети опубликовали видео полета и маневров российского истребителя пятого поколения Су-57, снятые с рампы транспортного Ан-12.

В августе замминистра обороны России Алексей Криворучко заявлял, что истребитель Су-57 будет «жить и развиваться» в российских Вооруженных силах.