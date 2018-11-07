Украинец нашел экзотический способ попасть в Крым

В Крыму пограничники задержали мужчину, который пытался перейти границу со стороны Украины по железнодорожной дамбе через водохранилище химзавода.

«Глубокой ночью в руках пограничников оказался мужчина, который предпринял попытку незаконно пересечь российско-украинскую границу в обход специализированных пунктов пропуска по железнодорожной дамбе, проходящей через водохранилище завода «Титан», – цитирует РИА «Новости» сообщение крымского погрануправления ФСБ России.

Мужчина с признаками алкогольного опьянения был без документов, но при нем были найдены предметы первой необходимости и личной гигиены. Отвечать на вопросы пограничников он не стал.

«В настоящее время устанавливается личность гражданина и уточняются все обстоятельства совершенного правонарушения», – сообщили в погрануправлении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном пересечении границы.

В сентябре гражданка Украины пыталась подкупить российских пограничников золотыми серьгами, чтобы попасть в Крым по недействительному паспорту.

В августе пограничники задержали мужчину, пытавшегося незаконно попасть в Крым, – на украинской границе у него уничтожили документы за желание жить в России.