Украинка предложила золото пограничникам в надежде попасть в Крым

Гражданка Украины пыталась подкупить российских пограничников золотыми серьгами, чтобы попасть в Крым по недействительному паспорту, сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму.

«В многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск на въезд в Россию из Николаева прибыла гражданка Украины 1958 года рождения. В ходе контроля пограничники установили, что ее национальный паспорт недействителен, и поэтому не может использоваться в качестве документа, удостоверяющего личность», – цитирует пресс-службу погрануправления «Крыминформ».

Паспорт не имел юридической силы, так как в нем отсутствовали печати, скрепляющие фотографию с бланком.

Женщина предложила сотруднику пункта пропуска золотые серьги, чтобы он пропустил ее через границу. Он, впрочем, отговорил ее от «противоправных намерений».

В августе пограничники задержали мужчину, пытавшегося незаконно попасть в Крым, – на украинской границе у него уничтожили документы за желание жить в России.