Ракета «Союз» с европейским метеоспутником стартовала с космодрома в Гвиане

Российская ракета-носитель «Союз-СТ» с европейским метеорологическим спутником Metop-C в ночь на среду, 7 ноября, в 03.48 мск (21.48 вторника по местному времени) успешно запущена с космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ).

Сообщение об этом передает ТАСС со ссылкой на трансляцию компании Arianespace, обслуживающей запуски из Французской Гвианы.

«Союз-СТ» – российская одноразовая ракета-носитель, способная выводить различные космические аппараты на широкий спектр околоземных орбит, а также на межпланетные траектории. Разработана на базе ракеты «Союз-2» и адаптирована к климатическим условиям ГКЦ.

В июле сообщалось о переносе сразу нескольких пусков «Союза-СТ» с космодрома Куру.

Роскосмос и Arianespace подписали контракт о поставке новых ракет «Союз» на космодром в Гвиане в апреле 2014 года.