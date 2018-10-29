Генсек НАТО назвал наибольшую угрозу для мира на планете

Непредсказуемость является наибольшим фактором риска для сохранения мира на планете, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг в интервью газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что в данный момент «самый большой риск» для мира на Земле – «это непредсказуемость», передает ТАСС.

Ситуация отличается от периода холодной войны, так как в НАТО не могут «сконцентрироваться на одной четкой угрозе» – «тогда это был Советский Союз и Варшавский договор».

«Напряжение было высоко, но ситуация была предсказуемой. В нынешнее время мы сталкиваемся с намного более комплексными вызовами», – сказал генсек Североатлантического альянса.

Среди угроз он выделил кибератаки, терроризм, химатаки и дезинформацию.

Столтенберг также подчеркнул необходимость диалога с Россией.

«Диалог – это не признак слабости, а признак силы», – отметил генсек, добавив, что от Москвы зависит то, как будут развиваться отношения между ней и блоком.

Ранее Столтенберг высказался по поводу гонки вооружений с Россией.