Специалисты оценили состояние датчиков ракеты «Союз-СТ»

Специалисты не обнаружили дефектов с датчиками боковых блоков ракеты «Союз-СТ», которая готовится к запуску на космодроме Куру во Французской Гвиане, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Запуск намечен на 3.47 мск 7 ноября. Ракета выведет на орбиту метеорологический космический аппарат MetOp-C, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе стало известно, что шток бокового блока рухнувшей ракеты «Союз-ФГ» был деформирован при сборке на Байконуре. Перед этим причиной аварии ракеты, произошедшей 11 октября, назвали неправильную работу датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.