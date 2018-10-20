Названа причина аварии ракеты «Союз-ФГ»

Причиной аварии ракеты «Союз-ФГ», произошедшей 11 октября, стала неправильная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

«Пару дней назад закончила работу аварийная комиссия, авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Одна из «боковушек» при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени», – сказал Крикалев, передает ТАСС.

По его словам, причиной тому стала «нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней». Сейчас проводится цикл мероприятий, чтобы обеспечить дальнейшие безопасные полеты.

Ранее сообщалось, что спровоцировало аварию ракеты. При этом комиссия опровергла основную версию аварии «Союза».

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