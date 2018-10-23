В Роскосмосе уточнили момент повреждения штока «Союза-ФГ»

Шток бокового блока ракеты «Союз-ФГ» был деформирован при сборке на Байконуре, сообщил глава аварийной комиссии замдиректора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов.

«Причиной нештатного разделения явилось неоткрытие крышки сопла увода бака окислителя блока «Д» из-за деформации штока датчика контакта разделения (изгиб на 6 градусов), допущенной при сборке «пакета» на космодроме Байконур. Это доказано, подтверждено документально», – сказал Скоробогатов, передает ТАСС.

Он отметил, что аварийная ситуация распространяется на две ракеты «Союз», собранные в «пакет». «Таких у нас (собранных в пакет) оказалось две ракеты. Одна проходит завершение подготовки в Гвианском центре и вторая – на космодроме Байконур для обеспечения запуска транспортного грузового корабля «Прогресс», – сказал Скоробогатов, передает РИА «Новости».

По его словам, комиссия разработала рекомендации по перепроверке уже собранных ракет, «которые предусматривают разборку пакета, проверку датчиков контакта разделения и повторную сборку пакета с проведением мероприятий, а также с проведением дополнительного контроля, фото- и видеодокументирования».

В свою очередь глава РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил, что «по технической части будут внедрены дополнительные проверки». «Это касается контроля функционирования датчика «Д», доработки процессов сборки ракеты-носителя в пакет, введения дополнительных точек для видеодокументирования. Также рекомендована переаттестация персонала Байконура, хотя весь он опытный, проведение дополнительных инструктажей», – отметил он.

Ранее сообщалось, что причиной аварии ракеты «Союз-ФГ», произошедшей 11 октября, стала неправильная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.

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