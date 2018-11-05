Небензя рассказал о провокациях «Белых касок» в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что террористы в Сирии вместе с «Белыми касками» продолжают работать над провокациями с применением отравляющих веществ.

«Продолжает поступать тревожная информация о том, что террористические группировки в Сирии во взаимодействии с «Белыми касками» не прекращают приготовления к масштабным провокациям с применением отравляющих веществ», – заявил Небензя, передает РИА «Новости».

Небензя отметил, что провокаторы пытаются дать повод для новых агрессивных действий в отношении Дамаска.

«Наши военные специалисты отслеживают ситуацию. На постах в непосредственной близости к демилитаризованной зоне в провинции Идлиб развёрнуты машины радиационной, химической и биологической разведки, с помощью которых будет проводиться анализ обстановки», – подчеркнул дипломат.

Ранее в Минобороны России сообщали, что в разных провинциях Сирии «Белые каски» ведут поиски «актеров» для подготовки провокаций.