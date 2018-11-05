Франция собралась арестовать троих высокопоставленных сотрудников спецслужб Сирии

Французский суд выдал ордера на арест трех высокопоставленных представителей сирийских спецслужб, которые обвиняются Парижем в соучастии в пытках, военных преступлениях и преступлениях против человечности, сообщает газета Monde.

Ордера на арест, по данным издания, выданы несколько дней назад судебным следователем. Среди обвиняемых – нынешний директор бюро Национальной безопасности Сирии Али Мамлюк, передает РИА «Новости».