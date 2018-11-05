Названа причина разрушения индонезийского Boeing

Самолет индонезийской компании Lion Air разрушился, столкнувшись от удара о воду, взрыва на борту не было, сообщил глава индонезийского комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

Второй «черный ящик» все еще ищут, маяк, установленный на нем, перестал посылать сигналы, сообщает 360tv.

Накануне сообщалось, что власти Индонезии продлили на три дня поиски жертв крушения самолета Boeing авиакомпании Lion Air.

В пятницу спасатели нашли корпус разбившегося самолета авиакомпании Lion Air на дне Яванского моря, двигатель и шасси. До этого был найден один из черных ящиков. Пока удалось идентифицировать 14 жертв.

Самолет потерпел крушение на прошлой неделе спустя 13 минут после вылета из Джакарты в город Панкалпинанг. Погибли все находившиеся на борту пассажиры и экипаж – 185 человек.