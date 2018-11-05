Южная Корея собралась пригласить Путина в Сеул

Сеул собирается обсудить в конце 2018 – начале 2019 года планы визита в Республику Корея президента России Владимира Путина, заявил южнокорейский посол в Москве У Юн Гын.

«В конце нынешнего – начале будущего года ожидается в полной мере обсуждение с Кремлем вопросов осуществления в первой половине будущего года визита в (Южную) Корею президента РФ Владимира Путина», – передает его слова РИА «Новости».

Он напомнил, что договоренность о визите Путина в Сеул достигнута на переговорах на высшем уровне в Москве в июне.

В администрации президента и МИД Южной Кореи заявили, что пока не располагают информацией об ожидаемом визите Путина.

В октябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Путин планирует в 2019 году посетить Южную Корею по приглашению главы республики Мун Чжэ Ина.