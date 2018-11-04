В небе над Канадой столкнулись два самолета

В небе над канадской Оттавой столкнулись два самолета, причины происшествия устанавливаются.

Столкновение произошло в 10.11 по местному времени (18.11 мск), передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

В результате столкновения один самолет упал, второй – благополучно приземлился в международном аэропорту Оттавы.

О причинах инцидента и пострадавших не сообщается.

На месте крушения работают полицейские и медбригады.