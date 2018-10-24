Эксперт объяснил передачу Забайкалья и Бурятии Дальнему Востоку

Забайкальский край и Бурятия – это довольно сложные с точки зрения экономики регионы и их передача Дальневосточному федеральному округу должна дать позитивный экономический эффект, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

«Есть набор льгот определенных налоговых, которые имеют субъекты Дальневосточного федерального округа и не имеет Забайкальский край», – подчеркнул глава коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко.

При этом сам регион, по его словам, нуждается в особом внимании федерального центра, так как там и природные условия достаточно суровые, и большая протяженность границы с Китаем. «Я думаю, что в этом решении, в том числе, проявился лоббистский потенциал врио губернатора Александра Осипова, который увидел проблематику и понял, что необходимо дополнительное, неординарное решение», – подчеркнул Минченко.

«И с Бурятией, в общем-то, та же самая история. В значительной степени Бурятия и Забайкальский край – это регионы, пересекающиеся с точки зрения экономики», – добавил эксперт.

«Безусловно, их передача Дальневосточному федеральному округу должна дать позитивный экономический эффект», – резюмировал Минченко.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкалья из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.

Также Путин поручил руководителю администрации президента утвердить штатную численность аппаратов полномочных представителей в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Он датирован 3 ноября.