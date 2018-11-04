Матч сборных России и Канады прервали в третьем периоде

Стартовый матч на Мировом кубке вызова между юниорскими сборными России и Канады по хоккею среди игроков до 17 лет остановили в третьем периоде из-за проблем с освещением на арене «Куплекс» в канадском Сент-Джоне.

«Стартовый матч юниорской сборной России U17 на Мировом кубке вызова не был завершен из-за проблем с освещением на арене. В данный момент команды покинули «Куплекс», энергетическая компания работает над устранением неполадок», – передает ТАСС сообщение Федерации хоккея России.

К моменту остановки матча россияне вели в счете – 3:2. Оставшиеся 7 минут матча доиграют в воскресенье в 12.00 о местному времени (18.00 мск).

Это важнейший турнир для игроков этого возраста. Россияне попали в группу В. Их соперники – Канада, Швеция и Финляндия.