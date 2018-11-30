Россия вернула хозяину трех бежавших из Эстонии собак

Пограничники вернули эстонскому хозяину трех собак, которые переплыли через реку Нарву в Россию.

Инцидент произошел в среду вечером: на Нарвский кордон позвонил мужчина, сообщив, что три его лайки переплыли через реку Нарву в Россию. Эстонец звал их, но собаки отказались возвращаться, пишет в Facebook Идаская префектура.

На ошейниках животных были установлены GPS-устройства, позволявшие отслеживать их местонахождение. Эстонские пограничники сообщили об уплывших собаках российской погранохране и договорились о встрече на границе.

На следующий день эстонцы пересекли временную контрольную линию и забрали животных на катер с российского берега.

Ранее сообщалось, что беременную корову собрались усыпить за незаконное пересечение границы ЕС.