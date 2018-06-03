Беременную корову собрались усыпить за незаконное пересечение границы ЕС

Болгарскую беременную корову по кличке Пенка собрались усыпить за то, что она нелегально пересекла границу с Сербией.

Как сообщает The Independent, корова превратилась в злостного нелегала в середине мая. Она убежала от своего хозяина, болгарского фермера Ивана Харлампиева, и пересекла границу Европейского союза, преодолев 20 километров.

Животное вернули фермеру спустя две недели, однако корову собираются наказать – Сербия не входит в Евросоюз, а по правилам нельзя покидать ЕС, минуя таможню. Также у коровы должен быть ветеринарный сертификат здоровья, оформленный по европейским стандартам.

Владелец Пенки удивлен, что животное пересекло границу незамеченным, и отмечает, что у коровы есть карантинное свидетельство от сербских ветеринаров, согласно которому она полностью здорова.

Фермер надеется спасти жизнь животному, привлекая внимание общественности. В частности, он начал сбор подписей под петицией с призывом к властям ЕС сделать исключение для Пенки. Его призыв поддержали около 4,5 тыс. человек.