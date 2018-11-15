Политолог: Лебедев в клоунаде превзошел своего отца – Жириновского

«Эта история недопустима, неэтична. Депутат не должен так поступать. Кстати, на какие деньги он туда поехал?», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя возмущение вице-спикера Госдумы и сына Владимира Жириновского Игоря Лебедева из-за реакции на свои фотографии из американского Майами.

«Чтобы понять ситуацию Лебедева с Майами – надо представить себе, что было бы, если кто-нибудь из «Единой России», вместо того, чтобы ехать на региональную неделю к своим избирателям, поехал бы в Майами. И что сказал бы по этому поводу тот же самый Лебедев или его отец?», – интересуется вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Если, образно говоря, к этой ситуации приставить зеркало – мы увидим, что она неприличная. И отговорки, и шутки Лебедева по этому поводу выглядят настолько абсурдно, что их даже комментировать не хочется», – признала собеседница.

По ее мнению, «клоунада у сына получается похуже, чем у отца». «То есть, Лебедев превзошел Жириновского со знаком минус, а в самой ЛДПР идет какое-то цирковое «угашение», – резюмировала Федорова.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев оказался недоволен тем, как отреагировали в Сети на его пост о путешествии в США. Ранее Лебедев выложил в своем Facebook фотографию из Майами (штат Флорида). «Майами! Можно только влюбиться!» – подписал снимок депутат. Фотография, судя по всему, сделана с борта катера.

В комментариях его осудили за визит в США. В частности, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов напомнил ему, что для депутатов Госдумы идет региональная неделя, а Майами «не наш регион». Лебедев в ответ заявил, что избирательный округ Майами «прикреплен к одному из округов депутатов фракции ЛДПР».

Позже депутат все же удалил фотографию из Майами. Добавим, что Лебедев включен в санкционный список Евросоюза, но в США въезд ему не запрещен.

Лебедев мог оказаться в США ради избирателей, заявил и глава комиссии нижней палаты парламента по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба. Аршба предположил, что вице-спикер ездил к живущим во Флориде россиянам-избирателям. «У нас за границей тоже избирательные округа», - напомнил он.