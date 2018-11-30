Синоптики объяснили, почему в Москве изменились зимы

Зимы в Москве превратились в серые и теплые из-за изменения климата; при этом самым холодным месяцем стал февраль, а не январь, который потеплел более чем на два градуса, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

Киктев рассказал, что, согласно истории наблюдений, в российской столице «отчетливо проявляется потепление», передает РИА «Новости».

Так, «было больше солнца, больше ядреных зим, а сейчас зимы стали более серыми и теплыми, облачность зимой увеличилась». Изменения связаны «с тем, что в ходе глобального потепления ускоряется гидрологический цикл, быстрее проходят процессы облакообразования, осадкообразования».

Например, если сравнить московский климат с 1961 по 1990 годы с более поздним периодом с 1981 по 2010 годы, то прослеживаются заметные сдвиги в зимний период.

«Раньше самый холодный зимний месяц в столице был январь, середина зимы, и средняя январская температура составляла 9,3 градуса мороза. А в климатическом периоде 1981-2010 такой разницы между январем и февралем уже нет, февраль оказался даже чуть холоднее», – добавил метеоролог.

Кроме того, выросли значения температур – средняя температура в январе составила 6,5 градуса мороза, то есть этот месяц стал теплее на два с лишним градуса.

«В центре европейской части России скорость потепления за последние 30 лет составляла для зимы примерно 0,6-0,7 градуса за десять лет. А на севере страны, в российской Арктике, потепление было еще более быстрым», – сообщил Киктев.

По данным метеорологов, предстоящая зима почти на всей территории Европы не будет холодной, ожидается температура выше нормы.

При этом на большей части Западной и Центральной Европы, на западе Скандинавии в этот раз прогноз достаточно неуверенный: «Вероятность сценария «температура выше нормы» лишь немного превышает 50%. Вероятности температур «ниже» и «около нормы» в совокупности набирают чуть меньше 50%».

Невелика и вероятность бесснежного Нового года в Москве и Московской области, однако более точные прогнозы пока давать рано.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали температуру на Новый год в Москве.