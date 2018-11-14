Синоптики спрогнозировали температуру на Новый год в Москве

В новогоднюю ночь в столице ожидается около 12 градусов ниже нуля, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

«В начале декабря среднесуточная температура составляет около 3,9 градусов мороза, на Новый год – примерно 8 градусов мороза днем и минус 12 градусов ночью», – рассказала Паршина, передает ТАСС.

При этом она отметила, что о точном прогнозе на Новый год говорить еще рано.

Ранее глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев сообщал, что зимняя погода установится в столице позже обычного.