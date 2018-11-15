Аэропорт Челябинска разъяснил ситуацию с подростком-инвалидом

Представители челябинского аэропорта заявили, что 16-летнему подростку-инвалиду была оказана вся необходимая помощь после его прибытия из Санкт-Петербурга.

Пресс-секретарь аэропорта Сергей Куклев уточнил, что авиакомпания «Россия» 27 ноября, накануне прибытия рейса Санкт-Петербург – Челябинск, направила аэропорту телеграмму с уведомлением о том, что на борту будет маломобильный пассажир, которому необходима помощь. Его слова передает РИА «Новости».

«По прибытии борта этого пассажира ждал амбулифт (он снабжен носилками, креслом и т.д.), на котором молодого человека доставили до входа в зал прилета. Далее ему было предложено кресло для передвижения, но он отказался и продолжил далее передвигаться на костылях. Нами все протокольные мероприятия, предполагающиеся при приеме маломобильных пассажиров, были исполнены», – отметил Куклев.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина обещала проверить информацию, уточнив, что к ней по данному факту обращений не поступало.

Подросток вместе с матерью летал в Санкт-Петербург в институт детской гематологии и трансплантологии им. Раисы Горбачевой, сообщает Znak.com.

По словам матери подростка, ему не предоставили кресла:

«К трапу самолета подъехала машина с погрузчиком, однако кресла нам не предоставили, хотя в машине стояли два кресла. Приехали два мужчины, которые сказали, что им ничего про кресло не сообщали. Якобы мы должны были приехать с креслом. Сын на костылях зашел на погрузчик, в ходе поездки его никто не поддерживал. А когда около здания аэропорта платформу начали опускать, она закачалась, и он чуть не упал».

Ранее сообщалось, что японская авиакомпания заставила пассажира подниматься на борт ползком.