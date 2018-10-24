Названа причина падения МиГ-29М в Египте

Истребитель МиГ-29М потерпел крушение в Египте в результате неполадок в системе управления самолетом, заявил официальный представитель армии арабской республики.

«Истребитель потерпел крушение … по причине технической неисправности в системе управления самолета», – сообщил спикер военного ведомства.

Он подтвердил, что пилот катапультировался, передает РИА «Новости».

Истребитель МиГ-29М потерпел крушение при выполнении тренировочного полета в Египте в субботу.