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Стало известно, откуда ВСУ запустили беспилотники для атаки на Шую
SHOT: ВСУ запустили беспилотники из Сумской области для атаки на Шую
Беспилотники ВСУ, атаковавшие Шую в Ивановской области, были запущены из Сумской области Украины, примерно в 40 километрах от границы с Россией, и преодолели маршрут длиной около 850 километров.
Беспилотники Вооруженных сил Украины, атаковавшие город Шуя в Ивановской области, были запущены из Сумской области Украины, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
«Предварительно, место запуска находится в 40 километрах от границы с РФ», – сообщает источник.
По данным Telegram-канала, дроны следовали один за другим на высоте около 2,5 тыс. метров. Беспилотники преодолели маршрут длиной примерно 850 километров, летя вдоль границ областей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в Ивановской области успешно отразили атаку украинских беспилотников, обломки которых упали в Шуе, где экстренные службы ликвидируют последствия и перекрыли улицы. Российская система ПВО уничтожила 26 украинских дронов ночью над несколькими регионами, включая Воронежскую область и Крым.