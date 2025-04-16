  • Новость часаСистема ПВО отразила атаку украинских дронов в Ивановской области
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    Российские войска создают в районе Сум контуры будущей «буферной зоны»
    Опубликовано видео «фабопада» по позициям ВСУ с новым модулем «Комета»
    Фон дер Ляйен: Прежнего Запада больше не существует
    Принц Гарри оказался в центре скандала на Украине из-за кулича
    Стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР
    США назвали условие для смягчения санкций против России
    Власти Сербии отметили глубокий кризис Евросоюза
    Белый дом: НАТО не должно помогать другим странам вести войны
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США побеждают тарифами трех противников

    Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.

    8 комментариев
    16 апреля 2025, 10:27 • Новости дня

    Система ПВО отразила атаку украинских дронов в Ивановской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Ивановской области силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников, обломки которых упали в Шуе, где экстренные службы ликвидируют последствия и перекрыли улицы, сообщает правительство региона.

    В Telegram-канале ведомства указано, что силы ПВО России отразили атаку украинских БПЛА в Шуе Ивановской области.

    Место падения обломков оцеплено экстренными службами, которые занимаются ликвидацией последствий.

    На странице администрации городского округа во «ВКонтакте» указано, что улица Генерала Белова от Проточного переулка до улицы Свердлова перекрыта тяжелой техникой. Власти просят жителей воздержаться от выхода на улицу и следить за дальнейшими оповещениями.

    По данным регионального оперативного штаба, инцидент требует повышенного внимания от экстренных служб, которые работают в усиленном режиме, обеспечивая безопасность граждан и ликвидацию всех возможных последствий атаки.

    В период с 6.35 до 7.00 по московскому времени дежурные силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа, которые были уничтожены над Тульской и Рязанской областями.

    Минувшей ночью российская система ПВО уничтожила 26 украинских дронов ночью над несколькими регионами, включая Воронежскую область и Крым, сообщало Минобороны.

    16 апреля 2025, 00:44 • Новости дня
    Опубликовано видео «ФАБопада» по позициям ВСУ с новым модулем «Комета»

    Опубликовано видео ударов по ВСУ авиабомбами с новым модулем «Комета»

    Опубликовано видео «ФАБопада» по позициям ВСУ с новым модулем «Комета»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись, на которой российские войска в зоне специальной военной операции применяют против вооруженных сил Украины авиабомбы с новой версией модуля «Комета».

    Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Fighterbomber. Как пишет «Российская газета», на видео, снятом беспилотником, показаны «обновленные ФАБы в действии» – «кучный прилет трех авиабомб по цели».

    При этом, как отмечает издание, восторженные комментарии оператора пришлось убрать, так как они содержат «изрядную долю нецензурной лексики». «Три штуки в цель, ***, я такого не видел никогда, ***, с начала СВО», – заявил оператор. Он назвал удары по ВСУ «ФАБопадом».

    Fighterbomber сообщает, что усовершенствованные авиабомбы получили хорошие отзывы от военных. «Научившись их производить сотнями в день, можно буквально за пару месяцев перерисовать границу Украины радикально», – пишет Fighterbomber о «Комете». При этом автор отмечает, что противник постоянно ищет способы глушить системы наведения российских планируемых авиабомб, поэтому «действовать надо быстро, массово и умно».

    «Комета» – это семейство аппаратуры спутниковой навигации. Первую «Комету» продемонстрировали 16 лет назад. Как пишет издание, «это была довольно увесистая штука». Система дает возможность принимать сигналы GPS/ГЛОНАСС даже в условиях интенсивного противодействия.

    В январе сообщалось, что российские военные проводят успешные эксперименты по увеличению дальности полета FPV-дронов, используя ретрансляторы на беспилотниках «Мерлин-ВР». Платформа «Мерлин-ВР» может преодолевать до 100 км и оснащена доработанной навигационной системой «Комета», способной противостоять серьезным системам радиоэлектронной борьбы.

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    15 апреля 2025, 14:06 • Новости дня
    Военкор Коц назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ

    Военкор Коц: ВСУ в Горнальском монастыре необходимо отрезать от снабжения

    Военкор Коц назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ
    @ курская-епархия.рф

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник занял монастырь в Горнале, чтобы попытаться затормозить продвижение ВС России. При освобождении обители российские войска сначала попытаются отрезать украинскую группу от логистики и вынудить их сдаться. Если же не получится создать такие условия, то российские бойцы перейдут к штурму, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц.

    «В Курской области остается два населенных пункта, которые контролирует противник, – это Горналь и Олешня», – отметил военкор Александр Коц. Он напомнил, что на прошлой неделе российские войска освободили село Гуево. На юго-западе от него, на подступах к Горналю находится Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь.

    «Обитель расположена на господствующей высоте. Кроме того, это основательное сооружение с толстыми стенами. ВСУ сочли, что оно хорошо подходит для обороны, для обустройства там огневых позиций и складов», – указал собеседник.

    По его мнению, цель группы украинских военных, занявших монастырь, – попытаться затормозить продвижение ВС России. «По задумке противника, такой "опорник" должен помешать нам вернуть контроль над селом Горналь, освободить лесные массивы, примыкающие к этому населенному пункту, и дальше наступать на Сумскую область», – уточнил Коц.

    «То есть для ВСУ это вопрос не о том, чтобы удержаться во что бы то ни стало на территории нашей страны. Для них это уже первая линия обороны на Сумском направлении, через которую наши бойцы будут пробиваться для формирования зоны безопасности, о которой говорил президент Владимир Путин», – акцентировал военкор.

    То, какая тактика будет выбрана при освобождении монастыря, зависит от нескольких факторов. Один их них – удастся ли отрезать группу украинских военных от логистики. «Пока противник получает снабжение, он сдаваться не станет. Поэтому сначала мы попытаемся создать условия, при которых он окажется вынужден либо пытаться прорваться из монастыря, либо выйти с белым флагом и поднятыми руками», – считает эксперт.

    Если же реализовать план не получится, то ВС России перейдут к штурму. Однако в этом случае главная сложность заключается в расположении монастыря на господствующей высоте. «Я думаю, будет предусмотрена поддержка дронами с воздуха», – рассуждает собеседник. Он также с сожалением отметил, что «боевые действия зачастую приводят к повреждениям объектов культуры». «Идеальным вариантом, конечно, было бы окружение обители и перерезание логистики противоборствующей стороны», – заключил Коц.

    Ранее ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, противник отказался от переговоров по сдаче в плен.

    «К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря. Командование ВСУ в очередной раз доказало, что для украинских неонацистов нет ничего святого», – сказал собеседник агентства.

    Как отмечают авторы Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», монастырь стал ключевым опорным пунктом ВСУ. «Противник использует помещения монастыря в Горнале для обороны и атак на наши позиции. Обитель находится на горе, за ним река и далее уже Сумская область. В бинокли видно Мирополье, а в хорошую оптику, возможно, даже можно рассмотреть Сумы», – пишет военкор Роман Алехин в Telegram-канале. По его мнению, противник будет «пытаться удержать монастырь до последнего».

    При этом отдельные разрозненные группы ВСУ «самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области», сообщают отраслевые Telegram-каналы. Отмечается, что бегут со своих позиций военнослужащие элитной 82 одшбр, в то время как бывшие заключенные из состава 129 обр ТерО используются командованием ВСУ как заградотряды.

    Горналь – один из последних населенных пунктов в Курской области, который находится под контролем ВСУ. Свято-Николаевский мужской монастырь был основан в 1671 году иеромонахами Острогожского Дивногорского монастыря. С августа 2024 года обитель находился под постоянными обстрелами ВСУ.

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    15 апреля 2025, 17:21 • Видео
    Зеленский опять разозлил Трампа

    Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

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    16 апреля 2025, 03:53 • Новости дня
    США назвали условие для начала обсуждения смягчения санкций против России

    США увязали обсуждение смягчения санкций к России с прекращением огня на Украине

    США назвали условие для начала обсуждения смягчения санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты не планируют обсуждать смягчение антироссийских санкций до прекращения огня на Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс.

    Когда Брюс спросили, поступало ли поручение из Белого дома о составлении списка санкций, которые могут быть ослаблены, она отметила, что не может это комментировать.

    «Могу напомнить о том, что было ясно с самого начала. Никакого обсуждения, никаких решений или договоренностей не будет до тех пор, пока не прекратится кровопролитие», – приводит ее слова ТАСС.

    По ее словам, в последние дни возник вопрос о том, «кто на самом деле привержен миру и прекращению огня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, Москва заявила, что это было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции.

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    15 апреля 2025, 23:25 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Швеции из-за удара по Сумам

    Посол Беляев в МИД Швеции обвинил ВСУ в нарушении гуманитарного права в Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в Швеции Сергей Беляев, вызванный в шведский МИД в связи с российским ударом по Сумам, указал на нарушение украинскими войсками норм международного гуманитарного права, сообщили в дипмиссии.

    «Беляев был приглашен на беседу в МИД Швеции, где ему зачитали позицию шведских властей в связи с недавними событиями в Сумах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В ответной речи Беляев сослался на заявления Минобороны России и МИД России, указав на проведение в Сумах мероприятия с участием высокопоставленных украинских военных и их западных «коллег» 13 апреля. Беляев подчеркнул, что ВСУ нарушают международное гуманитарное право, используя мирных жителей как «живой щит».

    В свою очередь, Беляев выразил протест по поводу «очередной» атаки дронов на посольство России в Стокгольме. Российское посольство вновь подняло вопрос о необходимости соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Посольство России в Швеции напомнило, что шведская сторона должна обеспечить безопасность всех находящихся на территории страны дипломатических миссий.

    Как указали в МИД Швеции, дипломата вызвали «в связи с атаками на город Сумы и Кривой Рог», передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, что привело к гибели более 60 военнослужащих ВСУ. В Минобороны напомнили, что власти Украины продолжают использовать местное население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.

    Вооруженные силы России также нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

    Утром 15 апреля российское посольство в Стокгольме подверглось акту вандализма, когда перед его центральным входом и жилым комплексом были сброшены емкости с краской.

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    15 апреля 2025, 11:40 • Новости дня
    Мирошник: Киев атакой по Курску подписал отказ от мирных переговоров
    Мирошник: Киев атакой по Курску подписал отказ от мирных переговоров
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Массированная атака украинских БПЛА по России доказала, что у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и вставать на путь мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее российская ПВО перехватила и уничтожила 115 беспилотников ВСУ над Курской и другими областями.

    «Районы, по которым ВСУ нанесли удары беспилотниками минувшей ночью, находятся далеко от линии боевого соприкосновения. Это обычные жилые кварталы. Так что однозначно можно сказать, что атака не имеет какого-либо военного значения», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима. «У Киева одна задача – запугать мирное население России. Это коренным образом разнится с действиями наших военных, которые своими ударами ослабляют военные возможности Украины и не бьют по гражданским», – продолжил он.

    «Более того, есть подозрение, что тактику проведения таких военных мероприятий в Киев с Ближнего Востока привезли западные инструкторы. Мы все слышали сообщения о том, как там они прикрывали мирными людьми, словно живым щитом, военные склады, ракетные установки, оперативные штабы», – заметил дипломат.

    «Это кричащий вызов мировому сообществу: Киев размахивает флагом на всех международных площадках и утверждает, что Москва якобы отказывается от переговоров. Но все знают, что Зеленского можно считать мастером только разговорного жанра. Его дела говорят об обратном», – подчеркнул собеседник.

    «При этом Украина пользуется безусловной медиаподдержкой западных, прежде всего европейских, партнеров, которые осуждают Россию за удары по украинским военным объектам, но совершенно не замечают атак ВСУ по мирному населению. Думаю, в этот раз будет то же самое», – посетовал Мирошник.

    «Произошедшее в очередной раз доказало: Москва демонстрирует готовность к решению украинского кризиса дипломатическим путем – с учетом стратегических интересов России. А у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и становиться на путь мирного урегулирования», – указал он.

    Во вторник утром Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских БПЛА самолетного типа: 109 – над Курской областью, три – над Воронежской областью, по одному – над Московской, Брянской и Орловской. Эта операция стала одной из крупнейших по числу сбитых беспилотников за одну ночь.

    В Курске погибла 85-летняя женщина, еще девять человек получили различные травмы, включая осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги, и были госпитализированы. Кроме того, в нескольких многоквартирных и частных жилых домах в Курске начались пожары. Под удар также попал гараж скорой помощи, повреждения получили 11 машин.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». На месте военные следователи нашли стальные шары, которыми были начинены БПЛА для максимального урона мирным жителям, сообщает РИА «Новости».

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    16 апреля 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» отразили устроенную «по методичкам НАТО» атаку ВСУ
    «Северяне» отразили устроенную «по методичкам НАТО» атаку ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорыва в направлении Белгородской области, группировка российских войск «Север» отразила атаку.

    «15 апреля группировка войск «Север» уничтожала живую силу и технику противника в Краснояружском приграничье и продолжила освобождение Курской области», – сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».

    Указывается, что ВСУ атакуют «по методичкам НАТО», предлагающим «поступательными действиями пытаться прорвать оборону противника на одном узком участке фронта».

    «К чему это приводит в Краснояружском приграничье и ранее привело в ходе пресловутого контрнаступления 2023 года все отлично знают», – говорится в сообщении.

    Указывается, что российская разведка выявила выдвижение украинских танка, БРЭМ и двух БМП «Брэдли» из поселка Угроеды в сторону Марьино. Российскими операторами БПЛА еще в Сумской области Украины были уничтожены танк и бронемашина, БРЭМ и вторая БМП получили повреждения. «Прорыва государственной границы не допущено», – говорится в сообщении.

    Также подходит к концу «зачистка Поповки», в плен попали пятеро военных ВСУ. Украинским войскам не дали перебросить к Поповке подкрепление, БПЛА ликвидировали большую часть вражеских штурмовиков, «остальные сбежали».

    На Сумском направлении продолжаются бои у хутора Олешня и Никольского монастыря, «Северяне» громят противника в Суджанском приграничье. У Олешни захвачено несколько опорных пунктов ВСУ. Также ВСУ понесли потери на территории Никольского монастыря, украинские военные предпринимают попытки бегства в Сумскую область.

    Силами ПВО отражен массированный налет украинских БПЛА, уничтожено более 100 беспилотников ВСУ. Ведется разминирование Суджанского приграничья.

    «Общее продвижение Северян на Сумском направлении составило свыше 650 м, уничтожено шесть единиц вражеской бронетехники», – говорится в сообщении.

    Кроме того, на Липцовском направлении ликвидированы штурмовая группа ВСУ и артиллерийский расчет, уничтожена станция РЭБ. На Волчанском направлении в ходе боевых столкновений российские силы продвинулись в городской застройке на 100 м.

    За сутки ВСУ потеряли более 200 человек на Сумском и свыше 50 – на Краснояружском направлениях.

    Напомним, 14 апреля группировка войск «Север» уничтожила более 340 украинских военнослужащих и 26 единиц техники за сутки.

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    15 апреля 2025, 22:33 • Новости дня
    Спикер Рады припугнул депутатов перед голосованием о военном положении

    Стефанчук счел голосование Рады о военном положении проверкой отношения к России

    Спикер Рады припугнул депутатов перед голосованием о военном положении
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук назвал предстоящее голосование относительно законопроектов о продлении военного положения и мобилизации на Украине способом узнать результаты «кастинга (президента России Владимира) Путина».

    «Стефанчук пригрозил депутатам Рады перед голосованием за продление военного положения», – пишут украинские СМИ. В соцсетях Стефанчук заявил, что итоги голосования продемонстрируют результаты «кастинга Путина». Стефанчук пояснил, что речь идет о тех, кто проголосует против продления военного положения.

    Напомним, предыдущий украинский президент и олигарх Петр Порошенко (внесен в список экстремистов и террористов в России), который сейчас возглавляет партию «Европейская солидарность», заявил, что Владимир Зеленский «злоупотребляет военным положением». Ряд депутатов пригрозил не голосовать за продление военного положения.


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    15 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Вэнс назвал абсурдными слова Зеленского о поддержке России
    Вэнс назвал абсурдными слова Зеленского о поддержке России
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал абсурдными слова Владимира Зеленского о том, что США якобы поддерживают Россию, подчеркнув, что подобные заявления непродуктивны.

    Вэнс заявил, что слова Зеленского о том, что США поддерживают Россию, являются абсурдными, передает ТАСС.

    Он отметил, что именно благодаря поддержке США украинское правительство и военные усилия продолжают существовать.

    Подобные обвинения Вэнс считает «очевидно непродуктивными». Он отметил, что для разрешения конфликта важно понимать стратегические цели обеих сторон.

    Вэнс подчеркнул, что выступает за более конструктивный подход в диалоге и решении международных конфликтов, что, по его мнению, поможет достичь мира и стабильности в регионе.

    Накануне Зеленский заявил о недоверии к Москве и отказе от переговоров с Россией, обвинив американскую администрацию в декларации «пророссийских нарративов».

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что администрация Трампа осознает ненависть Владимира Зеленского к русским.

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    16 апреля 2025, 05:59 • Новости дня
    В Раде объяснили слова Зеленского о готовности отдать 15 млрд долларов за ЗРК

    Депутат Рады усомнилась в готовности Европы финансировать ПВО для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина готова заплатить США 15 млрд долларов за десять ЗРК Patriot.

    У депутата поинтересовались, может ли Киев позволить себе такие траты. Скороход предложила «иначе трактовать слова» Зеленского. По ее мнению, он имел в виду, что «европейцы заплатят». «Ну, а мы европейцев уже спросили?» – приводит слова депутата ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Скороход также отметила, что украинский государственный бюджет остается дефицитным и не способен самостоятельно покрыть расходы на закупку оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил об отсутствии поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot от США, объясняя это отсутствием политической воли у западных партнеров. Вашингтон подтвердил, что Зеленский стремится к приобретению ракет, но выразил сомнение в эффективности таких шагов.


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    15 апреля 2025, 13:14 • Новости дня
    Зеленский уволил главу Сумской области после удара «Искандерами»

    Tекст: Вера Басилая

    Кабинет министров Украины согласовал отставку главы Сумской областной администрации Владимира Артюха после удара ВС России «Искандерами» по месту совещания командного состава ВСУ в Сумах, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

    Как передает «Страна», Владимир Артюх был освобожден от должности главы Сумской областной государственной администрации после атаки российскими войсками на совещание командного состава ВСУ в Сумах, в результате которого погибли более 60 украинских военнослужащих, сообщает ТАСС.

    Мельничук написал, что согласовано увольнение Артюха Владимира Николаевича с должности главы Сумской областной государственной администрации.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

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    15 апреля 2025, 17:24 • Новости дня
    Порошенко обвинил Зеленского в узурпации власти и авторитаризме
    Порошенко обвинил Зеленского в узурпации власти и авторитаризме
    @ Анна Марченко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Офис Владимира Зеленского против воли граждан удерживает власть, заявил предыдущий украинский президент и олигарх Петр Порошенко (внесен в список экстремистов и террористов в России).

    Новое решение продлить режим военного положения вводится за месяц до завершения действующего решения, отметил Порошенко, передает РИА «Новости». По его словам, это 15-й раз, когда киевские власти просят Раду поддержать это решение.

    «Хочу подчеркнуть, что мы должны признать очевидное: власть начала злоупотреблять военным положением. Использует его не только для обороны страны, но и для построения авторитарного режима», – сказал Порошенко.

    По его словам, офис Зеленского обладает «неограниченной властью», что унизительно для Украины.

    Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Зеленский готовит схему для перевыборов на дальнейший президентский срок.

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    16 апреля 2025, 09:35 • Новости дня
    США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь

    Bloomberg: США снизили требования к Украине о компенсации за помощь до 100 млрд долларов

    США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация Дональда Трампа смягчила требования к Украине по возврату помощи, снизив оценку предоставленной помощи с 300 млрд до 100 млрд долларов, и предлагает сделку по разделению прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов.

    США смягчили свои требования к возврату помощи Украине в ходе переговоров об экономической сделке, сообщает Bloomberg. После переговоров в Вашингтоне администрация Трампа снизила оценку объема помощи, предоставленной Киеву с начала полномасштабного вторжения России, с 300 млрд до около 100 млрд долларов, что приближает ее к украинской оценке в более чем 90 млрд долларов.

    Администрация США стремится заключить с Киевом соглашение о разделе прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов, включая минералы и инфраструктуру, в качестве компенсации за десятки миллиардов долларов, предоставленных в помощь при предыдущем президенте Джо Байдене. Партнерское соглашение предусматривает право США на первую часть прибыли, перечисляемой в специальный инвестиционный фонд, контролируемый Вашингтоном.

    Украина отказывается признавать прошлую помощь США как долг и требует лучших условий соглашения. Белый дом и министерство финансов США не комментируют ситуацию. Однако представитель министерства финансов отметил, что технические переговоры были продуктивными, и выразил надежду на скорое завершение переговоров.

    Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Украина представила контрпредложение, и переговоры продолжаются. Он также выразил оптимизм по поводу возможного подписания соглашения уже на этой неделе. Трамп, на фоне вопросов о перемирии, обвинил Зеленского в продолжающемся конфликте на Украине, а его спецпредставитель Стив Уиткофф заявил о возможности улучшения отношений с Россией через коммерческие возможности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп рассказал, что Украина обращается к США с просьбами о покупке ракет и систем ПВО, но Вашингтон отказывается продавать их Киеву. Министерство финансов США заявило, что соглашение между США и Украиной может быть подписано на этой неделе и стороны находятся на финишной прямой в переговорах.

    По мнению наблюдателей, острые комментарии Зеленского в адрес США и персонально Трампа все сильнее походят на откровенное хамство. Не так давно президент Украины намекал на то, что США слабы, а Трамп слабо реагирует на действия России. Теперь он обвиняет администрацию Трампа в том, что та подвержена «российским нарративам». Следом Зеленский снова пытается поставить Трампа в неудобное положение, призывая того посетить Украину. Причина нового витка словесной эскалации понятна – Украина снова пытается соскочить с заключения соглашения с США по редкоземельным металлам. Но пытается сделать это из позиции жертвы.

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    15 апреля 2025, 23:50 • Новости дня
    В селе в Брянской области из-за атак дронов-камикадзе сгорели 20 домов
    В селе в Брянской области из-за атак дронов-камикадзе сгорели 20 домов
    @ ГУ МЧС России по Брянской области

    Tекст: Антон Антонов

    Брянская область подверглась 53 атакам ВСУ за день, в селе Хоромное сгорели 20 домов, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    «Киевский режим подло продолжает атаковать наши населенные пункты. Как когда-то фашисты жгли деревни, сегодня неонацисты бесчеловечно выжигают дома в нашем приграничье!» – заявил Богомаз в Telegram.

    Он сообщил, что в селе Хоромное Климовского района из-за атак дронов-камикадзе за день сгорели 20 домов.

    ВСУ также нанесли удары по другим населенным пунктам, таким как Ломаковка, Грудская, Новые Юрковичи, Сушаны, Подывотье и Зерново. Там были повреждены жилые дома. Позднее губернатор добавил, что в результате минометного обстрела в селе Зерново Суземского района повреждены два производственных ангара сельхозпредприятия. Обошлось без пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны вечером во вторник уничтожили семь дронов самолетного типа над Брянской областью.

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    15 апреля 2025, 14:30 • Новости дня
    «Северяне» нанесли поражение семи бригадам ВСУ у Горналя и Олешни
    «Северяне» нанесли поражение семи бригадам ВСУ у Горналя и Олешни
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ около Горналя и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Великой Рыбицы, Запселья, Кияницы, Марьино, Мирополья, Могрицы, Новой Сечи, Садкой и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две бронемашины, две пусковые установки РСЗО HIMARS с транспортно-заряжающей машиной и машиной сопровождения, два артиллерийских орудия и миномет, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 74 450 военнослужащих, 407 танков, 333 боевые машины пехоты, 304 бронетранспортера, 2270 бронемашин, 2717 автомобилей, 612 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, перечислили в Минобороны.

    Ранее военкор Александр Коц назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ.

    Российские силовики сообщали о попытках солдат элитной бригады ВСУ сбежать из монастыря в Курской области на Украину.

    Во вторник утром сообщалось, что российские военные уничтожили штурмовые группы ВСУ у Олешни.

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    15 апреля 2025, 20:25 • Новости дня
    На Украине женщину отдали под суд за танцы дочери под российскую музыку

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проживающую в Ровенской области Украины женщину привлекли к административной ответственности за то, что ее малолетняя дочь публиковала видео с российской музыкой, сообщили украинские СМИ.

    Девочка снимала видео танцев под российскую музыку и выкладывала их на YouTube, мать девочки признала свою вину, передает ТАСС.

    Женщина пояснила, что говорила дочери о запрете на российскую музыку на Украине, но та не послушалась.

    Мать привлекли к ответственности по статье об уклонении родителей от выполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей.

    Женщине вынесли предупреждение.

    Ранее сообщалось, что топ-50 в Spotify на Украине возглавили три русскоязычные песни.

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