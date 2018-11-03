Названы последствия глобального потепления для России

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3 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 11:40  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Америке стоит привыкнуть, что сговорчивых русских просто не существует

Посол Джон Хантсман после вручения верительных грамот Владимиру ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
Одно из самых интересных мест в только что опубликованном интервью посла США в России Джона Хантсмана американскому изданию Deseret News посвящено его впечатлению от русских, сложившемуся у него после года пребывания в Москве. Посла особенно удивила русская несговорчивость. Действительно, удивительно – но не открытие американца, а то, какими он считал нас раньше.  Подробности...
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Зачем женщины идут служить в полицию

Слабый пол постепенно укрепляется у власти – число женщин в МВД растетФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Громкое преступление в Уфе, где нескольких офицеров полиции заподозрили в зверском изнасиловании, вызвало волну споров о том, что за люди служат в полиции. Правда ли, что выявить скрытого садиста в рядах МВД удается далеко не сразу? И если в этом преимущественно мужском братстве царит такая жесткая агрессивная атмосфера, почему же все больше девушек стремится попасть на службу в полицию? Подробности...
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«Тираническая тройка» Болтона должна быть «четверкой»

Болтон пообещал разрушить «грязную колыбель коммунизма в западном полушарии»Фото: Martial Trezzini/EPA/ТАСС
Эмиссар Дональда Трампа бросил вызов трем странам Латинской Америки, фактически пообещав сместить правящие там режимы с помощью санкций. В «тираническую тройку» Болтона вошли Венесуэла, Куба и Никарагуа. Это очень странный перечень. Врагов у США на континенте значительно больше. По каким же критериям Болтон составлял свой черный список?  Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как Украина роет себе яму в Азовском море

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия начала тщательно – очень тщательно – проверять и досматривать суда, следующие в и из азовских портов Украины. Киев откровенно истерит и призывает всю возможную поддержку. Кстати, она действительно пришла. Подробности...
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Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

Виктория Федотова, журналист
По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...
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Смогут ли Трамп и Путин остановить Третью мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Чем бы не закончился сегодняшний кризис, в какие бы игры не играл Трамп, в мире действительно действуют силы, в планах которых мировая война является элементом стратегии. И влияние этих сил на Трампа достаточно велико. Подробности...
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          Названы последствия глобального потепления для России

          3 ноября 2018, 09:40

          Текст: Анна Инсарова

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          Продолжающееся глобальное потепление приведет к тому, что южные регионы России станут более засушливыми, в северные – плодородными, считает замдиректора по науке Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрий Дроздов.

          По оценкам климатологов, глобальное потепление на Земле продолжится, и к концу XXI века почти на 50% площади современной криолитозоны льды оттают с поверхности, передает РИА «Новости».

          По словам Дроздова, подобные процессы идут тысячи лет, и Земля, как биологическая система, к этому приспособилась.

          «Ландшафты в одной и той же точке то становятся более северными на вид, то более южными, а катастрофических изменений не происходит», – пояснил он.

          По его мнению, если потепление к 2100 году произойдет на три градуса, то в Ставропольском или Краснодарском краях станет чуть теплее и суше.

          При этом более благоприятные для сельского хозяйства условия появятся в Воронежской области и Южной Сибири, где станет теплее.

          Сложнее придется в переходной зоне вблизи северного полярного круга, где есть мерзлые и талые участки. К примеру, это города Норильск, Новый Уренгой, Надым, Салехард, которые находятся на территориях, где происходит самое заметное влияние потепления.

          «Температура грунта была, скажем, минус три градуса, а стала минус один. Прочность грунтов очень сильно зависит от температуры. За счет того, что при повышении температуры снижается прочность, несущая способность зданий снижается», – отметил он и добавил, что эта тенденция уже заметна.

          Ранее ученые рассчитали, что на Земле рост средней температуры приведет к мощнейшим ливням и наводнениям, которые будут гораздо мощнее и сильнее, чем раньше ожидалось по прогнозам.


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