Названы последствия глобального потепления для России

Продолжающееся глобальное потепление приведет к тому, что южные регионы России станут более засушливыми, в северные – плодородными, считает замдиректора по науке Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрий Дроздов.

По оценкам климатологов, глобальное потепление на Земле продолжится, и к концу XXI века почти на 50% площади современной криолитозоны льды оттают с поверхности, передает РИА «Новости».

По словам Дроздова, подобные процессы идут тысячи лет, и Земля, как биологическая система, к этому приспособилась.

«Ландшафты в одной и той же точке то становятся более северными на вид, то более южными, а катастрофических изменений не происходит», – пояснил он.

По его мнению, если потепление к 2100 году произойдет на три градуса, то в Ставропольском или Краснодарском краях станет чуть теплее и суше.

При этом более благоприятные для сельского хозяйства условия появятся в Воронежской области и Южной Сибири, где станет теплее.

Сложнее придется в переходной зоне вблизи северного полярного круга, где есть мерзлые и талые участки. К примеру, это города Норильск, Новый Уренгой, Надым, Салехард, которые находятся на территориях, где происходит самое заметное влияние потепления.

«Температура грунта была, скажем, минус три градуса, а стала минус один. Прочность грунтов очень сильно зависит от температуры. За счет того, что при повышении температуры снижается прочность, несущая способность зданий снижается», – отметил он и добавил, что эта тенденция уже заметна.

Ранее ученые рассчитали, что на Земле рост средней температуры приведет к мощнейшим ливням и наводнениям, которые будут гораздо мощнее и сильнее, чем раньше ожидалось по прогнозам.