Белый дом подтвердил отмену встречи Путина и Трампа

Вашингтон официально уведомил Москву о решении главы Белого дома Дональда Трампа отказаться от двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине, заявил представитель Совета национальной безопасности (СНБ) американской администрации высокого ранга.

На вопрос о том, уведомил ли Белый дом российскую сторону в установленном официальном порядке об упомянутом решении Трампа, он ответил лаконичным «да». Никаких других деталей сотрудник СНБ не привел, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли госсекретарь США Майк Помпео встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым в Аргентине после заявления Трампа об отмене встречи с Путиным, заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что «график госсекретаря на саммите G20 в Буэнос-Айресе совпадает с графиком президента [Соединенных Штатов]».

Ранее Трамп заявил об отмене встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине, напрямую увязав свое решение с инцидентом с украинскими катерами в Черном море.

В Кремле в ответ на заявление американского лидера предложили дождаться официальной информации, так как незадолго до этого Трамп говорил, что встреча с Путиным на полях G20, скорее всего, состоится, а в Кремле сообщали, что Вашингтон подтвердил встречу лидеров в Аргентине.

Политолог Андрей Кортунов, комментируя отмену переговоров лидеров России и США, в комментарии газете ВЗГЛЯД указал на реальную причину срыва встречи Путина и Трампа.