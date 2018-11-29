Отбывающий пожизненный срок маньяк из США признался в 90 убийствах

Отбывающий пожизненный срок за убийство трех женщин американский маньяк признался в совершении еще 87 убийств, сообщает Би-би-си.

Заявления 78-летнего преступника об убийствах им женщин по всей стране с 1970 года по 2005 год проверяются ФБР. Следствию уже удалось установить его причастность к 34 смертям, пишет «Интерфакс».

По данным ФБР, преступник сознался в общей сложности в 90 убийствах, надеясь, что его переведут в другую тюрьму. Сообщается, что его жертвами были маргинальные личности: проститутки и наркоманки, так как полиция расследовала такие убийства редко.