Полицейские в КБР застрелили троих открывших по ним огонь людей

В Кабардино-Балкарии силовики застрелили трех людей на «Жигулях», которые в ответ на требование остановиться открыли по ним огонь, сообщает Следственный комитет.

В ФСБ добавили, что ликвидированные оказались членами религиозно-экстремистской ячейки, которая планировала убийства силовиков и бизнесменов, передает РИА «Новости».