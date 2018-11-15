Украинский офицер посмеялся над «фейковой силой» России в Крыму

Демонстрация Россией военных комплексов в Крыму – это фейк, рассчитанный на россиян, так как украинская разведка знает о количестве вооружения на полуострове, утверждает заместитель командира 72 ОМБР вооруженных сил Украины подполковник Александр Самарский.

«Скорее всего – это опять очередная демонстрация своей фейковой силы. Да, они (комплексы) у них есть, но для чего это показывать. Есть разведка, которая знает, что они в Крым завезли еще в начале 2014 года. Кроме этого, там остались наши комплексы береговой обороны. Соответственно, Москва все это время привыкла демонстрировать всевозможные парады», – передает его слова УНИАН.

По его мнению, демонстрация силы в Крыму проводится Россией не для Украины, а для «внутреннего пользователя».

«Показать, что мы еще что-то можем. Хотя на самом деле они показали, что они могут гораздо меньше, чем рассказывают», – заявил Самарский.

Ранее начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев заявил, что еще один дивизион новейшей зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» заступит на боевое дежурство в Крыму до конца 2018 года.

В понедельник сообщалось, что расчеты ПВО в Крыму полностью освоили боевое применение С-400.

Добавим, что после инцидента в Керченском проливе командующий ВМС Украины Игорь Воронченко признал, что военные рассматривали возможность воздушной поддержки украинских кораблей в Керченском проливе с воздуха, однако испугались российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Отметим, представители Украины неоднократно выступали с утверждениями о «милитаризации Крыма». Так, в сентябре Петр Порошенко на Генассамблее ООН пожаловался на «милитаризацию» региона. А в начале октября глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Киев намерен подготовить проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по «милитаризации» Крыма.

Подобные обвинения с Украины звучали и прежде. Так, в прошлом году спикер Верховной рады Андрей Парубий на заседании Парламентской ассамблеи НАТО заявлял, что Россия якобы планирует разместить, «а по некоторым данным уже разместила», в Крыму «ядерные наступательные вооружения».

Таким образом, подполковник ВС Украины Александр Самарский своими заявлениями прямо противоречит линии своего правительства.