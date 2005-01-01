Порошенко призвал ООН к санкциям и миротворческой миссии «с большим мандатом»

Украинский президент Петр Порошенко на Генассамблее ООН призвал к антироссийским санкциям из-за Крымского моста и ситуации в Азовском море.

Он призвал «отвергнуть как незаконные» действия России, которые Порошенко назвал «грубыми». По его мнению, другие страны должны дать России «жесткий ответ», используя «санкции и другие меры».

Также Порошенко хочет, чтобы ГА поддержала резолюцию по Крыму – Киев пожаловался на «милитаризацию» региона, передает ТАСС.

Кроме того, Порошенко надеется на миротворческую миссию ООН в Донбассе «с большим мандатом».

Порошенко заявил, что осужденный в России за терроризм Олег Сенцов и осужденный за незаконное ношение оружия Владимир Балух «находятся между жизнью и смертью». Президент Украины призвал ГА ООН принять резолюцию с требованием «соблюдения права человека».

Напомним, Порошенко назвал миротворческую миссию в Донбассе проверкой ООН на способность «действовать в сложной конфликтной ситуации».