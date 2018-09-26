Украина захотела проверить ООН на способность «действовать в сложной ситуации»

Киев считает запрос на отправку в Донбасс миротворческой миссии под эгидой ООН проверкой для организации, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он констатировал, что запрос украинской стороны о направлении соответствующей миссии ООН в Донбасс «не был удовлетворен».

По словам украинского президента, решение ООН по данному вопросу станет проверкой всемирной организации на способность «действовать в сложной конфликтной ситуации», передает ТАСС.

«Эту проверку еще предстоит пройти», – заявил Порошенко.

Президент Украины выразил уверенность, что «для прекращения страданий украинцев» решающим фактором может стать «имеющая мандат ООН международная миротворческая миссия с единственной четкой целью восстановления украинского суверенитета и территориальной целостности».

Порошенко поблагодарил Вашингтон, Париж и Берлин за «мобилизацию международной поддержки данной инициативы».