Ответственность глав регионов за выполнение «суперуказа» повысят

Правительство России рассчитывает повысить ответственность руководителей регионов за выполнение майских указов президента, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании с главой государства.

«Мы договорились о повышении ответственности руководителей субъектов Российской Федерации за реализацию задач, поставленных в указе», – сказал Силуанов, передает ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул, что воплотить поставленные задачи возможно только с помощью объединения усилий федерального центра и регионов. «60% задач, поставленных в указе – компетенция регионов», – добавил вице-премьер.

Ранее Силуанов объяснял различия между майскими указами президента 2012 года и «суперуказом» 2018 года.

23 ноября президент России Владимир Путин провел в Ялте Госсовет по вопросам реализации майского указа. Заседание прошло в новом формате – неформальный диалог президента с главами субъектов. Участники выработали предложения по конкретным мерам, которые позволят наладить эффективную работу по достижению национальных целей и решению стратегических задач.