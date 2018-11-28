Силуанов рассказал об отличиях майского «суперуказа»

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов рассказал, чем отличается реализация майского указа 2012 года от майского «суперуказа» 2018-го.

Выступая на пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», Силуанов сообщил, что отличием в выполнении «суперуказа» станет более предметная работа над поставленными президентом задачами, передает ТАСС.

«Если мы занимаемся экономическим ростом, то сюда должны подключаться все инструменты – фискальные, административные, улучшение работы для бизнеса и обеспечение жесточайшего мониторинга», – сказал он.

Он отметил, что «суперуказ» ориентирован на задачу развития экономического потенциала России, и важным условием этого являются инвестиции.

«Фискальная политика и стимулирующие меры будут направлены на эту цель с жесточайшим мониторингом по тем или иным целям. Мы даже до ведомств наших довели задание по увеличению инвестиций, что никогда не было», – уточнил он.

По его словам, на этот раз рост будет обеспечиваться не вложением бюджетных средств, а благодаря стимулированию частных инвестиций. Это, отметил Силуанов, совершенно другой подход. Он выразил уверенность, что подобные изменения дадут лучшие результаты, чем прежде.

В пятницу президент Владимир Путин провел в Ялте заседание президиума Госсовета по вопросам реализации майского указа в неожиданном формате. Об этом подробно писала газета ВЗГЛЯД.

В октябре руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов сообщал, что активисты организации оценят результаты исполнения майского «суперуказа» президента с точки зрения их влияния на качество жизни россиян.