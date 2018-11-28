Путин назвал решенным вопрос роста пенсий в России

Пенсии в России будут расти, это уже решенный вопрос, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме «Россия зовет».

«Пенсии будут расти. Это вопрос решенный», – передает РИА «Новости» слова Путина.

На прошлой неделе Путин заявил, что показатели пенсий должны быть не усредненными, а «чтобы это были реальные деньги».

В октябре глава Минфина Антон Силуанов рассказал, насколько вырастут пенсии в ближайшие годы.