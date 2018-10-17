Силуанов спрогнозировал темпы роста пенсий

Пенсии россиян в будущем году увеличатся на 7% при инфляции в 4,3%, а с 2020 года будут расти темпами выше 6% при годовой инфляции на уровне 4%, сообщил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

«В следующем году инфляция составит 4,3%, пенсии вырастут на 7%. В последующие годы инфляция прогнозируется в размере 4%, пенсии будут расти темпами выше 6%», – сказал министр, передает РИА «Новости».

Таким образом, по его словам, «общий прирост, ежемесячный прирост пенсий для нерабочих пенсионеров составит не менее 1 тысячи рублей в месяц на протяжении всего шестилетнего периода».

«С тем, чтобы нам выйти к 2020 году на уровень номинальных пенсий не менее 20 тысяч рублей, то есть это в полном объеме является выполнением тех задач, которые поставлены президентом, ресурсы на это есть, мы даже увеличиваем объем трансферта в первые годы из федерального бюджета Пенсионному фонду для выполнения фондом этих обязательств», – добавил Силуанов.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году средний размер пенсий составит 20 с небольшим тыс. рублей. По ее словам, пенсии увеличатся значительнее, чем вырастет инфляция. Она также добавила, что после 2025 года пенсия будет индексироваться выше инфляции.