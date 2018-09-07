Голикова рассказала о росте пенсий после 2025 года

Вице-премьер Татьяна Голикова в эфире Первого канала объяснила, как будут индексироваться пенсии после 2025 года.

«К 2024 году средний размер пенсий составит 20 с небольшим тыс. рублей, это означает, что увеличение пенсий за этот период произойдет выше, чем показатели инфляции, которые сейчас устанавливаются в прогнозе социально-экономического развития», – сказала Голикова, передает РИА «Новости».

По ее словам, в поправках президента также указано, что будет с пенсиями после 2025 года.

«Пенсия будет индексироваться с 1 февраля по фактической инфляции предыдущего года и с 1 апреля – по соответствующему показателю, который будет устанавливаться правительством, но выше инфляции, которая сложилась за предыдущий год и которая была учтена при индексации с 1 февраля», – заявила Голикова.

Начиная с 2025 года, по ее словам, пенсия будет индексироваться выше инфляции. Размер пенсии будет зависеть от «цифр, которые на тот период времени будут складываться и в экономике, и по показателю инфляции, и по росту, что важно, средней заработной платы по экономике», отметила вице-премьер.

Ранее Пенсионный фонд назвал размер индексации пенсий в 2019 году.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявлял, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год.