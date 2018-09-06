ПФР назвал размер индексации пенсий в 2019 году

С 1 января 2019 года пенсии по старости проиндексируют на 7,05%, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

«Расходы на выплату страховых пенсий на 2019-2021 годы определены с учетом принятых решений по изменению пенсионного законодательства, подготовленных по итогам обращения президента Российской Федерации от 29 августа 2018 года», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ПФР.

Так, в ПФР учли среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на тысячу рублей ежегодно. В итоге с 1 января пенсии будут проиндексированы на 7,05% в 2019 году, на 6,6% и 6,3% в 2020 и 2021 годах соответственно. Таким образом, к 2024 году такие пенсии вырастут до 20 тыс. рублей.

В 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит 15,4 тыс. рублей.

В то же время социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля 2019 года на 2,4% «Среднегодовой размер социальной пенсии в 2019 году составит 9 215 рублей (104,2% к ПМП)», – отметили в ПФР.

В целом бюджет ПФР на 2019 сформирован по доходам в сумме 8,6 трлн рублей и по расходам – 8,6 трлн рублей, трансферты из федерального бюджета составят 3,3 трлн рублей.

В июле вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов сообщал, что размер средней пенсии неработающих российских пенсионеров в 2024 году вырастет на 35% и составит порядка 20 тыс. рублей. Также он говорил, что не видит смысла в индексации пенсий работающих пенсионеров.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев заявлял, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год.