Кабмин отказался проводить индексацию пенсий работающих пенсионеров

Российские власти не считают необходимой индексацию пенсий работающих пенсионеров и не намерены менять этот подход в рамках реформы, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Мы видим, что работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с нашими прогнозами», – заявил Силуанов, добавив, что в связи с этим работающие пенсионеры не будут получать индексацию пенсий.

«Мы считаем, что такая концепция имеет основания, потому что растут реальные доходы, поэтому мы считаем, что изменение этого подхода в настоящий момент нецелесообразно», – заявил министр, передает ТАСС.

По его словам, «при выходе на пенсию вся накопленная индексация будет учитываться при окончательном расчете такого пенсионера».

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что доходы работающих пенсионеров не будут уменьшаться на фоне изменений, связанных с реформой пенсионной системы.

Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.