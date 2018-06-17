Голикова рассказала о судьбе работающих пенсионеров после реформы

Доходы работающих пенсионеров не будут уменьшаться на фоне изменений, связанных с реформой пенсионной системы, заверила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Они не пострадают», – прокомментировала Голикова будущее работающих пенсионеров. «Работающие пенсионеры как продолжали получать пенсию и заработную плату, так и будут продолжать получать и пенсию, и заработную плату», – сказала она в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

Голикова подчеркнула, что кабмин будет «удерживать уровень заработной платы, который достигнут, в соответствующей индексации по инфляции».

Вице-премьер указала, что изменения не коснутся отдельных категорий граждан, которые имеют льготы по досрочным пенсиям: занятых на вредных производствах, социальных пенсионеров, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Голикова также сообщила, что правительство планирует отказаться от балльной пенсионной системы, которая начала действовать в России с 2015 года.

В Госдуме ранее пообещали, что рассмотрят возможность индексации пенсий работающим пенсионерам при подготовке ко второму чтению законопроектов о пенсионной реформе.

Напомним, правительство вносит на рассмотрение Госдумы проект закона о повышении пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.