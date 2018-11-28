Названа причина проверки мэрии Якутска

ФСБ проверяет данные о возможных хищениях в агентстве культуры и художественного образования мэрии Якутска, сообщили в пресс-службе республиканского управления службы.

Речь идет о бюджетных средствах, выделенных на проведение праздничных и культурных мероприятий, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ начали выемку документов в мэрии Якутска.

До этого стало известно, что в понедельник мэр Якутска Сардана Авксентьева уволила начальника муниципального казенного учреждения «Управление делами» Максима Артемьева; он заключил контракты на сумму больше 1 млн рублей для обслуживания банкетов мэрии.